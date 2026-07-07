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Pramono Kaji Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp5.000, Transjabodetabek Rp10.000

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 07 Juli 2026 |11:52 WIB
Pramono Kaji Tarif Transjakarta Naik Jadi Rp5.000, Transjabodetabek Rp10.000
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (Foto: Danandaya Arya/Okezone)
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JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku menerima usulan kenaikan tarif Transjakarta dan Transjabodetabek yang disampaikan Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ). Diketahui, DTKJ mengusulkan tarif Transjakarta menjadi Rp5.000 dan Transjabodetabek menjadi Rp10.000.

"Untuk usulan dari dewan transportasi tentunya segera akan dikaji oleh Pemerintah DKI Jakarta saya sudah mendapatkan usulan tersebut, nanti kami bahas dan segera memang harus diambil keputusan," kata Pramono saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (7/7/2026).

Keputusan mengenai kenaikan tarif moda transportasi tersebut juga akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta. Pramono menyatakan, dalam waktu dekat akan ada keputusan terkait tarif Transjabodetabek, khususnya untuk rute Blok M-Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

"Terutama untuk Transjabodetabek yang ke bandara yang pada waktu itu saya janjikan dalam waktu tiga bulan akan kita umumkan. Ini sudah lebih dari tiga bulan sehingga sekarang ini memang kita juga sedang membahas dengan DPRD Provinsi DKI Jakarta mengenai hal tersebut," sambungnya.

Diketahui, rute Transjabodetabek Blok M-Bandara Soetta telah resmi beroperasi pada Kamis 12 Maret 2026 dengan tarif Rp3.500 selama tiga bulan pertama. Pemprov DKI Jakarta menyatakan tidak mungkin mempertahankan tarif tersebut karena beban subsidi.

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