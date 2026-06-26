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Transjakarta Rute 1N dan 10D Berhenti Beroperasi Mulai 1 Juli 2026, Ini Alternatifnya

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 26 Juni 2026 |17:10 WIB
Transjakarta Rute 1N dan 10D Berhenti Beroperasi Mulai 1 Juli 2026, Ini Alternatifnya
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JAKARTA – PT Transjakarta mengumumkan rute 1N (Tanah Abang–Blok M) dan 10D (Tanjung Priok–Kampung Rambutan) hanya akan beroperasi hingga 30 Juni 2026. Mulai 1 Juli 2026, kedua rute tersebut resmi dihentikan.

Keputusan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi pola perjalanan pelanggan serta tingkat tumpang tindih layanan dengan rute Transjakarta lain yang melintasi koridor serupa.

Direktur Utama PT Transportasi Jakarta, Welfizon Yuza, mengatakan sebanyak 25 armada bus yang sebelumnya melayani kedua rute tersebut akan dialihkan ke rute dengan kebutuhan perjalanan lebih tinggi. Langkah ini diharapkan dapat mengoptimalkan penggunaan armada sekaligus menjaga kualitas layanan secara menyeluruh.

"Penyesuaian ini dilakukan agar armada dapat dimanfaatkan secara lebih optimal sekaligus menjaga kualitas layanan secara keseluruhan," ujar Yuza dalam keterangan tertulis, Jumat (26/6/2026).

Yuza menambahkan seluruh titik layanan yang sebelumnya dilintasi rute 1N dan 10D tetap terakomodasi melalui rute-rute alternatif yang telah disiapkan.

"Kami juga telah menyiapkan alternatif perjalanan sehingga pelanggan tetap dapat melakukan mobilitas dengan nyaman," lanjut dia.

Berikut alternatif perjalanan bagi pelanggan yang sebelumnya menggunakan kedua rute tersebut:

Alternatif Pengganti Rute 1N (Tanah Abang–Blok M)

Menuju Blok M:

  • Naik rute 9D dari Tanah Abang.
  • Transit di Bus Stop Plaza Sentral.
  • Lanjut menggunakan rute 1P.

Menuju Tanah Abang:

  • Naik rute 1P dari Blok M.
  • Transit di Bus Stop Benhil 3.
  • Lanjut menggunakan rute 9D.
     

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