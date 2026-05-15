HOME NEWS MEGAPOLITAN

Ada Proyek MRT, Halte Transjakarta Kebon Sirih-Blok M Ditutup hingga 18 Mei

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Jum'at, 15 Mei 2026 |15:54 WIB
Bus Transjakarta (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) melakukan penutupan sementara Halte Kebon Sirih menuju arah Halte Blok M (selatan). Penutupan ini dilakukan lantaran ada pekerjaan proyek pembangunan MRT Jakarta.

Kepala Departemen Hubungan Masyarakat dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyampaikan penutupan dilakukan selama tiga hari. Halte Kebon Sirih mulai ditutup pada Jumat (15/5/2026) pukul 22.00 WIB hingga Senin 18 Mei 2026 pukul 05.00 WIB.

"Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang dialami pelanggan. Penutupan sementara ini dilakukan untuk mendukung pekerjaan perbaikan jalan sebagai bagian dari proyek pembangunan MRT Jakarta," ujar Ayu, Jumat (15/5/2026).

Pelanggan, kata Ayu, masih bisa memanfaatkan Halte Kebon Sirih untuk melakukan perjalanan Transjakarta ke arah Kota (arah utara).

"Kami mengimbau pelanggan untuk menyesuaikan rute perjalanan dan mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi Transjakarta," ujarnya.

Ayu mengatakan informasi lebih lanjut terkait layanan Transjakarta dapat diakses dengan mengunduh aplikasi TJ:Transjakarta atau melalui kanal media sosial resmi Transjakarta, yakni Instagram @infotije dan X @PT_Transjakarta.

(Arief Setyadi )

