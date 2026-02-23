Penampakan Terkini Bus Transjakarta yang Ringsek Usai Tabrakan di Jalur Langit Cipulir

JAKARTA - Dua bus Transjakarta terlibat kecelakaan ‘adu banteng’ di jalur langit koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2026). Akibatnya puluhan orang terluka.

Kecelakaan ini melibatkan bus Transjakarta Bianglala dengan nomor polisi B 7136 SGA yang dikemudikan Yayan, dan bus Mayasari Bhakti B 7353 TGC yang dikemudikan Arfan Sukoco.

Polisi juga sudah melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Seluruh korban juga telah dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

‘’Saat ini petugas lalu lintas sedang mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk pemulihan dan lakukan olah TKP dan pengaturan lalu lintas,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto.

Sementara itu, Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani memohon maaf atas adanya insiden yang melibatkan bus operator BMP 263 dan MYS 17100.