Pemotor Tabrak TransJakarta hingga Masuk ke Dalam Kolong Bus

JAKARTA - Kecelakaan yang melibatkan bus Transjakarta dan pengendara sepeda motor terjadi di flyover Cijantung, Jakarta Timur. Peristiwa ini dipicu dari pengemudi motor yang mengantuk ketika berkendara.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani menjelaskan, bahwa bus saat itu sedang dalam perjalanan pulang ke depo setelah setelah selesai beroperasi. Ayu menyebut bus tersebut merupakan unit milik Mayasari.

"Kami mengonfirmasi bahwa unit bus tersebut adalah MYS 18180, dalam kondisi kosong tanpa pelanggan karena sedang perjalanan menuju depo," kata Ayu, Jumat (13/2/2026).

Saat kejadian, pengemudi motor diduga mengantuk saat berkendara hingga menabrak bagian belakang bus. Tabrakan itu membuat motor pengendara masuk ke kolong bus Transjakarta.

"Kecelakaan terjadi akibat bus ditabrak dari belakang oleh pengendara sepeda motor yang mengaku mengantuk, sehingga kendaraan masuk ke kolong bus," ucap dia.

Ayu memastikan tak ada korban jiwa yang ditimbulkan akibat kecelakaan ini. Permalasahan ini juga telah diselesaikan dengan damai antara pengendara dan operator bus.