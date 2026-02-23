Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Jalur Langit, 23 Penumpang Jadi Korban

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |11:59 WIB
Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Jalur Langit, 23 Penumpang Jadi Korban
Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Jalur Langit, 23 Penumpang Jadi Korban
A
A
A

JAKARTA - Dua buah bus Transjakarta terlibat adu banteng di 'jalur langit' koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2026). Akibatnya puluhan penumpang terluka, dua di antaranya bahkan mengalami patah tulang.

“Korban saat ini terdata 23 orang dan kondisi luka ringan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan.

Budi menambahkan, saat ini korban terluka sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

“Saat ini petugas lalu lintas sedang mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk pemulihan dan lakukan olah TKP dan pengaturan lalu lintas,” pungkasnya.

Sebelumnya, dua unit bus Transjakarta yang berada di jalur langit halte Cipulir, Jakarta Selatan mengalami kecelakaan. Para penumpang berhamburan akibat dari kecelakaan itu.

Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani memohon maaf atas adanya insiden yang melibatkan bus operator BMP 263 dan MYS 17100.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/338/3203113/viral-p391_large.jpg
Breaking News! Dua Bus Transjakarta Tabrakan di Cipulir, Sejumlah Penumpang Terluka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/16/338/3201892/viral-lK1P_large.jpg
Viral Transjakarta Keluarkan Asap Tebal di Pancoran hingga Buat Panik Penumpang, Begini Kronologinya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/13/338/3201410/viral-IlDc_large.jpg
Pemotor Tabrak TransJakarta hingga Masuk ke Dalam Kolong Bus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/05/338/3199768/pemerintah-LZWS_large.jpg
Penumpang Kesal Transjakarta Lama Datangnya, Pramono: Musim Hujan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181774/transjakarta-Ichb_large.jpg
Transjakarta Rekayasa Rute Imbas Demo Buruh di DPR
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181661/bus_transjakarta-9Ens_large.jpg
Hore! Pegawai Gaji di Bawah Rp6,2 Juta Gratis Naik Transjakarta hingga MRT, Ini Syaratnya
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement