Dua Bus Transjakarta Adu Banteng di Jalur Langit, 23 Penumpang Jadi Korban

JAKARTA - Dua buah bus Transjakarta terlibat adu banteng di 'jalur langit' koridor 13 Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Senin (23/2/2026). Akibatnya puluhan penumpang terluka, dua di antaranya bahkan mengalami patah tulang.

“Korban saat ini terdata 23 orang dan kondisi luka ringan,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi Hermanto kepada wartawan.

Budi menambahkan, saat ini korban terluka sudah dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

“Saat ini petugas lalu lintas sedang mengevakuasi korban ke rumah sakit terdekat untuk pemulihan dan lakukan olah TKP dan pengaturan lalu lintas,” pungkasnya.

Sebelumnya, dua unit bus Transjakarta yang berada di jalur langit halte Cipulir, Jakarta Selatan mengalami kecelakaan. Para penumpang berhamburan akibat dari kecelakaan itu.

Kepala Departemen Humas & CSR Transjakarta, Ayu Wardhani memohon maaf atas adanya insiden yang melibatkan bus operator BMP 263 dan MYS 17100.