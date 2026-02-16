Viral Transjakarta Keluarkan Asap Tebal di Pancoran hingga Buat Panik Penumpang, Begini Kronologinya!

JAKARTA - Sebuah bus Transjakarta koridor 9 Pinang Ranti-Pluit mengeluarkan asap tebal saat berhenti di Halte Pancoran, Jakarta Selatan. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Dalam video yang beredar, terlihat asap tebal muncul dari area belakang bus. Keluarnya asap tebal tersebut membuat para penumpang tampak panik berhamburan dari dalam bus.

PT Transportasi Jakarta (Transjakarta) mengungkapkan kronologi lengkap peristiwa yang menghebohkan tersebut.

“Kami menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya atas gangguan teknis yang terjadi pada armada bus DMR 715, milik operator Damri rute Koridor 9 (Pinang Ranti - Pluit) di Halte Pancoran,” kata Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, Senin (16/2/2026).

Ayu menjelaskan, insiden itu bermula dari kap mesin belakang akibat kebocoran radiator dan lepasnya vanbelt. Ia mengatakan, kejadian itu langsung ditangani oleh petugas.

“Seluruh pelanggan telah dievakuasi dengan aman ke area halte dan dialihkan ke bus berikutnya dengan tertib,” ujarnya.

Saat ini, kata Ayu, bus tersebut sudah ditarik dan tak dioperasikan untuk sementara waktu.

“Transjakarta memutuskan untuk melakukan pemberhentian operasi sementara (grounded) armada bus tersebut. Langkah ini diambil guna melakukan inspeksi menyeluruh (comprehensive check) dan memastikan setiap unit memenuhi standar kelaikan jalan yang ketat sebelum diizinkan kembali melayani pelanggan,” ujarnya.