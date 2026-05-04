Banjir Rendam Jalan Sekitar Gandaria City, Transjakarta Perpendek Rute Lebak Bulus

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |18:22 WIB
JAKARTA - Hujan deras yang melanda Jakarta menyebabkan sejumlah ruas jalan terendam banjir pada Senin (4/5/2026) sore. Genangan air juga berdampak pada operasional Transjakarta.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani, menyebut genangan tersebut berdampak pada operasional Koridor 8 rute Lebak Bulus–Pasar Baru, karena kedua arah di wilayah itu terendam banjir.

"Sehubungan dengan adanya genangan air di sekitar Gandaria City di kedua arah, kami menginformasikan bahwa pada pukul 17.10 WIB terjadi penyesuaian layanan pada Koridor 8 rute Lebak Bulus–Pasar Baru," kata Ayu, Senin (4/5/2026).

Transjakarta harus melakukan perpendekan rute imbas banjir tersebut. Hal ini membuat penumpang arah Lebak Bulus hanya bisa turun di halte akhir Kebayoran.

"Berupa perpendekan rute menjadi Pasar Baru–Kebayoran–Pasar Baru," ucapnya.

Dengan adanya penyesuaian rute ini, Ayu mengimbau penumpang untuk menyesuaikan perjalanan mereka. "Pelanggan diimbau menyesuaikan rencana perjalanan dan mengikuti informasi terbaru melalui kanal resmi Transjakarta," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

12 RT di Petogogan Jaksel Terendam Banjir Imbas Kali Krukut Meluap
Waspada! Banjir Rob Intai 15 Wilayah Pesisir Indonesia hingga Mei 2026
Banjir Bandang Landa Tapanuli Utara, Ratusan Warga Terdampak
22 RT di Jakarta Masih Terendam Banjir, Kampung Melayu Paling Terdampak
Kali Pesanggrahan Meluap, Akses Jalan Cinere-Pondok Cabe Terputus
Banjir Kembali Terjang Kebon Pala Jaktim, Ketinggian Air Sempat Nyaris 2 Meter
