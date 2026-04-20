Kali Pesanggrahan Meluap, Akses Jalan Cinere-Pondok Cabe Terputus

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 20 April 2026 |12:25 WIB
Kali Pesanggrahan Meluap, Akses Jalan Cinere-Pondok Cabe Terputus
Akses Jalan Cinere-Pondok Cabe terputus akibat banjir (Foto: Felldy Utama/Okezone)
DEPOK - Akses jalan yang menghubungkan Jalan Cinere, Depok dengan Pondok Cabe, Tangerang Selatan (Tangsel), masih terputus hingga Senin (20/4/2026) siang. Hal ini disebabkan jembatan penghubung dua wilayah tersebut masih tergenang banjir imbas meluapnya Kali Pesanggrahan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, aliran air sungai masih terlihat cukup deras, sehingga menyebabkan air tersebut tumpah dan menutup jembatan penghubung.

Tumpukan sampah yang terbawa air juga terlihat menumpuk di besi pembatas jembatan. Kondisi tersebut menjadi salah satu faktor meluapnya Kali Pesanggrahan.

Banyak kendaraan memilih untuk memutar balik dan mencari jalur alternatif lainnya. Salah satunya Rehan, pengemudi ojek online yang hendak mengantarkan pesanan makanan ke salah satu perumahan yang terletak tak jauh dari jembatan tersebut.

Ia mengaku terkejut karena akses jalan yang harus dilalui tiba-tiba sudah tidak bisa dilewati kendaraan. "Saya mau nganter (pesanan) tapi lewat banjir. (Jadi) bingung mau lewat mana," tutur Rehan saat ditemui di lokasi.

