2 RT di Bekasi Utara Terendam Banjir, Ratusan Warga Terdampak

JAKARTA - Hujan deras pada Senin (4/5/2026) sore membuat banjir di sebagian wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan warga dilaporkan terdampak banjir.

Salah satu titik banjir di RT 06 dan RT 07 RW 002, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Berdasarkan pantauan Okezone, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa.

Namun, banjir telah berangsur surut. Sejumlah warga terlihat membersihkan lumpur sisa banjir di bagian dalam rumah mereka.

Ketua RT 06, RW 002, Pungut menyampaikan, air mulai meluap dari kali pada Senin (4/5/2026) pukul 18.00 WIB. Saat itu, alarm Early Warning System (EWS) yang terpasang di pinggir kali langsung berbunyi.

"Jam 18.00 WIB aja tuh ada sirine bunyi, air sekitar 500 tingginya. Nah jam 23.00, air naik. Sampai jam 00, jam 1, sampai ke depan," ucap Pungut saat ditemui di lokasi.

Ia berkata, ketinggian air mencapai puncak pada pukul 01.00 WIB. "Ini sekarang sudah turun sekitar hampir 1 meter dari depan, ke belakang masih ada 3 meter dalamnya," tuturnya.

Namun, Pungut berkata, ada 71 KK di RT 06 dan 102 KK di RT 07 yang terdampak banjir. Sebagian warga yang terdampak mengungsi ke tempat sanak keluarga yang lebih aman.

"Di sini 71 KK, sama 102, berarti 173. Dua RT, 6 dan 7," tutur Pungut.