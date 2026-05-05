Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

2 RT di Bekasi Utara Terendam Banjir, Ratusan Warga Terdampak

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |10:16 WIB
2 RT di Bekasi Utara Terendam Banjir, Ratusan Warga Terdampak
2 RT di Bekasi Utara Terendam Banjir, Ratusan Warga Terdampak (Achmad Al Fiqri)
A
A
A

JAKARTA - Hujan deras pada Senin (4/5/2026) sore membuat banjir di sebagian wilayah Kota Bekasi, Jawa Barat. Ratusan warga dilaporkan terdampak banjir.

Salah satu titik banjir di RT 06 dan RT 07 RW 002, Kelurahan Teluk Pucung, Kecamatan Bekasi Utara. Berdasarkan pantauan Okezone, ketinggian air mencapai lutut orang dewasa.

Namun, banjir telah berangsur surut. Sejumlah warga terlihat membersihkan lumpur sisa banjir di bagian dalam rumah mereka.

Ketua RT 06, RW 002, Pungut menyampaikan, air mulai meluap dari kali  pada Senin (4/5/2026) pukul 18.00 WIB. Saat itu, alarm Early Warning System (EWS) yang terpasang di pinggir kali langsung berbunyi.

"Jam 18.00 WIB aja tuh ada sirine bunyi, air sekitar 500 tingginya. Nah jam 23.00, air naik. Sampai jam 00, jam 1, sampai ke depan," ucap Pungut saat ditemui di lokasi.

Ia berkata, ketinggian air mencapai puncak pada pukul 01.00 WIB. "Ini sekarang sudah turun sekitar hampir 1 meter dari depan, ke belakang masih ada 3 meter dalamnya," tuturnya.

Namun, Pungut berkata, ada 71 KK di RT 06 dan 102 KK di RT 07 yang terdampak banjir. Sebagian warga yang terdampak mengungsi ke tempat sanak keluarga yang lebih aman.

"Di sini 71 KK, sama 102, berarti 173. Dua RT, 6 dan 7," tutur Pungut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Bekasi Banjir Bekasi banjir
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/05/338/3216423/banjir-08ch_large.jpg
115 RT di Jakarta Terendam Banjir Pagi Ini, Terbanyak di Jaksel
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216405/banjir-EcJ5_large.jpg
Banjir, 55 RT dan 3 Ruas Jalan di Jakarta Terendam Malam Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216389/banjir_jalan_ciledug_raya-XHyr_large.jpg
Jalan Ciledug Raya Lumpuh Terendam Banjir, Mobil Mewah Terjebak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216359/bus_transjakarta-7EHd_large.jpg
Banjir Rendam Jalan Sekitar Gandaria City, Transjakarta Perpendek Rute Lebak Bulus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/338/3216049/banjir-t4R1_large.jpg
12 RT di Petogogan Jaksel Terendam Banjir Imbas Kali Krukut Meluap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215572/banjir-NBfg_large.jpg
Waspada! Banjir Rob Intai 15 Wilayah Pesisir Indonesia hingga Mei 2026
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement