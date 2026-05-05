Banjir di Jakarta Perlahan Surut, Tersisa 18 RT yang Terendam

Danandaya Arya putra , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |15:16 WIB
Ilustrasi banjir (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Banjir di Jakarta perlahan mulai surut siang ini sekira pukul 14.00 WIB. Sebelumnya, BPBD DKI Jakarta sempat mencatat pada pukul 07.00 WIB, sekitar 115 RT masih terdampak banjir.

Kapusdatin BPBD DKI Jakarta, M. Yohan, menyampaikan banjir saat ini masih berdampak terhadap 18 RT. Genangan juga masih terlihat di satu ruas jalan.

"Hingga pukul 14.00 WIB, BPBD mencatat saat ini terdapat 18 RT dan 1 ruas jalan tergenang," kata Yohan, Selasa (5/5/2026).

Ia menyampaikan 18 RT yang masih terdampak itu berada di Jakarta Barat. Adapun sebaran titik yang masih banjir meliputi Kelurahan Kedaung Kali Angke sebanyak 3 RT, Rawa Buaya 6 RT, Kedoya Selatan 4 RT, serta Kembangan Selatan 5 RT.

"Ketinggian: 15 sampai dengan 95 cm," kata dia.

Ia menyebut banjir tersebut disebabkan karena intensitas curah hujan yang tinggi, serta diperburuk dengan meluapnya Kali Angke dan Kali Pesanggrahan.

Sementara itu, ruas jalan yang masih tergenang berada di Jalan Kembangan Raya, Kelurahan Kembangan Selatan, Jakarta Barat, dengan ketinggian air mencapai 40 cm. Yohan memastikan genangan tersebut tengah ditangani petugas di lapangan.

(Arief Setyadi )

