Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 2 Pengedar Obat Keras Ilegal Berkedok Warung Sembako di Jakbar

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Selasa, 05 Mei 2026 |00:05 WIB
Polisi Tangkap 2 Pengedar Obat Keras Ilegal Berkedok Warung Sembako di Jakbar
Polisi Tangkap 2 Pengedar Obat Keras Ilegal Berkedok Warung Sembako di Jakbar
A
A
A

JAKARTA – Polisi gencar memberantas peredaran obat keras ilegal berkedok warung sembako. Dalam operasi ini, dua orang ditangkap.

Kapolsek Kalideres Polres Metro Jakarta Barat Kompol Rihold Sihotang menjelaskan, hal ini berawal dari keresahan warga yang mencurigai adanya aktivitas jual beli obat tanpa izin, aparat kepolisian langsung bergerak melakukan penyelidikan.

"Hasilnya, sebuah kios berkedok warung kelontong/sembako di depan pintu perlintasan kereta api, Jalan Gagak, RT 07 RW 08, Kelurahan Semanan, Kecamatan Kalideres, berhasil digerebek pada Sabtu (2/5/2026)," kata Rihold kepada awak media, Senin (4/5/2026).

Dalam penggerebekan tersebut, dua orang pelaku ditangkap yakni, berinisial ZF (26) dan MA (22). Polisi juga menemukan ratusan butir obat keras dari berbagai jenis yang diduga kuat siap diedarkan secara ilegal.

Kanit Reskrim Polsek Kalideres, AKP Rachmad Wibowo, menegaskan bahwa pengungkapan ini merupakan tindak lanjut dari komitmen kepolisian dalam menekan peredaran obat-obatan tanpa izin yang dapat membahayakan masyarakat.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/340/3216396//pengendara_tinggalkan_2_kg_ganja_di_perbatasan_skouw-ZbRV_large.jpeg
Panik saat Diperiksa, Pengendara Ini Tinggalkan 2 Kg Ganja di Perbatasan Skouw
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216223//penangkap_pelakiu_vape_narkoba-7xqZ_large.jpg
Bongkar Lab Vape Berisi Narkoba di Jakbar, Satu Orang Ditangkap
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/03/338/3216182//obat_terlarang-g7SI_large.jpg
Warung Sembako Dekat Rel di Kalideres Jakbar Jual Obat Terlarang, 2 Orang Ditangkap!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/02/18/3215994//pecandu_narkoba_tampak_seperti_zombie-bfel_large.jpg
Viral Kondisi Pecandu Narkoba Tampak seperti Zombie di San Francisco
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/320/3215656//vape-We8n_large.jpg
Ini Permintaan APVI ke BNN soal Isu Vape dan Narkotika
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/30/337/3215555//narkoba-4OqX_large.jpg
Polri Sita Aset Keluarga Bandar Koh Erwin Rp15,3 Miliar, Diduga Hasil Cuci Uang Narkoba
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement