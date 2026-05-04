Bongkar Lab Vape Berisi Narkoba di Jakbar, Satu Orang Ditangkap

JAKARTA - Polda Metro Jaya melalui Direktorat Reserse Narkoba membongkar praktik clandestine lab pembuatan cartridge vape, yang mengandung narkotika golongan II jenis etomidate di wilayah Taman Sari, Jakarta Barat. Satu orang ditangkap dalam kasus tersebut.

“Dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan satu orang terduga pelaku berinisial S (38) pada Jumat (1/5/2026) sekitar pukul 19.30 WIB,” kata Kasubdit 1 Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, Kompol Indah Hartantiningrum, Senin (4/5/2026).

Ia menjelaskan, pengungkapan bermula dari informasi masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika jenis cair (liquid) di sebuah rumah kos di Kelurahan Krukut, Kecamatan Taman Sari.

“Saat dilakukan penggeledahan di kamar kos, polisi menemukan sejumlah barang bukti berupa 34 cartridge siap edar, 49 cartridge bekas isi ulang, 550 kemasan kosong berbagai merek, satu botol liquid bibit etomidate, enam botol liquid campuran, serta sejumlah alat produksi seperti panci elektrik, bejana, suntikan insulin, gelas ukur, dan alat pres,” ujarnya.

Ia menambahkan, terduga pelaku beserta barang bukti telah dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan lebih lanjut.

(Awaludin)

