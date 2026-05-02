Polisi Buru Aktor Intelektual di Balik Rusuh Demo May Day

JAKARTA - Polisi masih mendalami pihak yang diduga menjadi dalang di balik rencana aksi anarkis dalam peringatan May Day di Jakarta.

Sebelumnya, aparat mengamankan 101 orang yang diduga akan terlibat dalam aksi tersebut. Kini, penyelidikan difokuskan pada aktor intelektual serta pihak yang diduga mendanai pergerakan massa.

"Masih dalam pendalaman ya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto, saat dikonfirmasi, Sabtu (2/5/2026).

Menurutnya, polisi juga menelusuri dugaan aliran dana di balik pengerahan massa. Saat penindakan, petugas menemukan sejumlah uang yang disebut berasal dari koordinator lapangan untuk dibagikan kepada peserta aksi.