Polisi Tangkap 101 Orang, Temukan Dokumen Rencana Kerusuhan saat May Day

JAKARTA - Polda Metro Jaya menemukan dokumen terkait rencana kelompok diduga penyusup yang ingin membuat kerusuhan saat Hari Buruh atau May Day 2026 yang digelar di wilayah Jakarta.

"Kami menemukan dokumen rencana untuk melakukan kerusuhan," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi persnya, Jumat (1/5/2026) malam.

Iman menyebutkan, kelompok ini sudah mempersiapkan rencananya dengan sangat matang. Dari dokumen itu, terlihat ada susunan acara atau rundown yang menunjukkan kapan kelompok ini melakukan kerusuhan atau yang disebutnya sebagai 'Serbuan'.

Dari dokumen yang didapat, kata dia, kelompok tersebut juga telah menyiapkan peta kedatangan termasuk melarikan diri ketika kerusuhan itu sudah terjadi.

"Di sini terlihat mengenai rencana dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul sebelum kejadian, dan harus melarikan diri ke mana saat petugas melakukan pengamanan atau penindakan tegas dan terukur. Ini sudah mereka persiapkan," ujarnya.