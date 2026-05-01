Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Tangkap 101 Orang, Temukan Dokumen Rencana Kerusuhan saat May Day

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |21:56 WIB
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya menemukan dokumen terkait rencana kelompok diduga penyusup yang ingin membuat kerusuhan saat Hari Buruh atau May Day 2026 yang digelar di wilayah Jakarta.

"Kami menemukan dokumen rencana untuk melakukan kerusuhan," kata Dirreskrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin dalam konferensi persnya, Jumat (1/5/2026) malam.

Iman menyebutkan, kelompok ini sudah mempersiapkan rencananya dengan sangat matang. Dari dokumen itu, terlihat ada susunan acara atau rundown yang menunjukkan kapan kelompok ini melakukan kerusuhan atau yang disebutnya sebagai 'Serbuan'.

Dari dokumen yang didapat, kata dia, kelompok tersebut juga telah menyiapkan peta kedatangan termasuk melarikan diri ketika kerusuhan itu sudah terjadi.

"Di sini terlihat mengenai rencana dari mana mereka datang, di mana mereka berkumpul sebelum kejadian, dan harus melarikan diri ke mana saat petugas melakukan pengamanan atau penindakan tegas dan terukur. Ini sudah mereka persiapkan," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/338/3215934/polda_metro-py2q_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/338/3215932/dirkrimum_polda_metro_jaya_kombes_iman_imannudin-WwHu_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/340/3215919/demo_buruh_anarkis_di_bandung-er7U_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/338/3215915/massa_buruh_di_monas-0BZa_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/338/3215912/massa_buruh_mahasiswa_bubarkan_diri-zMAZ_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/01/338/3215901/buruh_dan_mahasiswa_nyalakan_flare_saat_demo_di_dpr-ZiAX_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement