HOME NEWS MEGAPOLITAN

Usai Demo, Massa Buruh-Mahasiswa Bubarkan Diri dari Gedung DPR RI

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |19:23 WIB
JAKARTA - Massa aksi buruh dan mahasiswa sudah mulai membubarkan diri dari depan Gedung DPR RI, Jakarta pada Jumat (1/5/2026) malam. Polisi pun melakukan persiapan untuk membuka kembali Jalan Gatot Subroto.

Berdasarkan pantauan, massa mulai membubarkan diri pada sekira pukul 17.50 WIB. Mereka membubarkan diri sambil menyalakan flare dari atas mobil komando.

Saat ini, petugas PPSU tengah membersihkan sampah-sampah yang berserakan di sepanjang jalan Jalan Gatot Subroto dari Flyover Gerbang Pemuda ke Flyover Palmerah Timur.

Sejumlah kendaraan roda dua sudah mulai melintasi Jalan Gatot Subroto, tapi kendaraan roda empat masih belum bisa melintasi. Petugas kepolisian saat ini tengah melakukan persiapan untuk membuka Jalan Gatot Subroto yang sejak siang tadi ditutup itu imbas aksi demo buruh dan mahasiswa.

Arus lalu lintas di Jalan Tol Dalam Kota Jakarta, tepat dari arah Semanggi menuju Slipi terpantau padat cenderung lancar. Polisi dan petugas jalan tol tampak mengatur arus lalu lintas.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
