Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

May Day 2026, Massa Buruh Ricuh di Pintu Masuk Patung Kuda Kawasan Monas

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 01 Mei 2026 |11:29 WIB
A
A
A

JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di kawasan Monumen Nasional, diwarnai kepadatan sehingga memicu kericuhan di pintu masuk Patung Kuda, Jumat (1/5/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, puluhan ribu buruh yang memadati lokasi tampak saling bertabrakan saat arus massa yang hendak masuk dan keluar area acara bertemu di titik yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali, dengan sejumlah peserta aksi terlibat aksi dorong-dorongan.

Petugas keamanan yang berjaga di lokasi terlihat kewalahan mengatur pergerakan massa. Kepadatan semakin parah akibat terik matahari yang menyengat, membuat suasana menjadi tidak nyaman dan memicu emosi peserta.

Dalam beberapa momen, terdengar teriakan dari massa, sementara sejumlah anak kecil terlihat menangis di tengah kerumunan.

Atribut aksi seperti bendera besar milik Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan berbagai organisasi buruh lainnya turut menambah semarak sekaligus kepadatan di lokasi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement