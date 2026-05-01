May Day 2026, Massa Buruh Ricuh di Pintu Masuk Patung Kuda Kawasan Monas

JAKARTA - Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang digelar di kawasan Monumen Nasional, diwarnai kepadatan sehingga memicu kericuhan di pintu masuk Patung Kuda, Jumat (1/5/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, puluhan ribu buruh yang memadati lokasi tampak saling bertabrakan saat arus massa yang hendak masuk dan keluar area acara bertemu di titik yang sama. Kondisi tersebut menyebabkan situasi menjadi tidak terkendali, dengan sejumlah peserta aksi terlibat aksi dorong-dorongan.

Petugas keamanan yang berjaga di lokasi terlihat kewalahan mengatur pergerakan massa. Kepadatan semakin parah akibat terik matahari yang menyengat, membuat suasana menjadi tidak nyaman dan memicu emosi peserta.

Dalam beberapa momen, terdengar teriakan dari massa, sementara sejumlah anak kecil terlihat menangis di tengah kerumunan.

Atribut aksi seperti bendera besar milik Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia dan berbagai organisasi buruh lainnya turut menambah semarak sekaligus kepadatan di lokasi.