Hujan Tak Surutkan Demo Buruh Depan Gedung Kemnaker

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Kamis, 07 Mei 2026 |11:50 WIB
Demo buruh di Kemnaker (Foto: Ari Sandita/Okezone)
JAKARTA - Para buruh yang tergabung dalam KSPI dan Partai Buruh mulai melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) RI pada Kamis (7/5/2026). Meski hujan, mereka tetap menyuarakan aspirasinya.

Pantauan di lokasi, ratusan buruh dari KSPI dan Partai Buruh tampak berkerumun di pelataran depan Gedung Kemnaker RI. Mereka membentangkan spanduk tuntutan serta bendera-bendera organisasi buruh.

Mereka melakukan aksi di tengah guyuran hujan yang cukup deras. Para buruh rela kehujanan sambil menyuarakan aspirasi dan menyanyikan yel-yel.

Salah satu tuntutan yang disuarakan para buruh adalah meminta agar Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 dicabut karena dinilai merugikan buruh. Para buruh nantinya akan diterima pihak Kemnaker untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Petugas kepolisian tampak melakukan pengamanan aksi buruh tersebut serta mengatur arus lalu lintas di lokasi. Bahkan, polisi juga membentangkan spanduk berisi imbauan kepada para peserta aksi demo.

(Arief Setyadi )

