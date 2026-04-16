Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Buruh Ancam Demo Bakal Berlangsung hingga Oktober 2026

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Kamis, 16 April 2026 |14:27 WIB
Presiden FSPMI Suparno (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Elemen buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) mengungkapkan, gelombang aksi unjuk rasa akan terus berlanjut hingga Oktober 2026. Bulan tersebut merupakan batas akhir perintah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) agar pembuat undang-undang membentuk Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.

Presiden FSPMI Suparno menyampaikan aksi yang digelar pada Kamis (16/4/2026) siang merupakan rangkaian dari peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei mendatang, yang akan digelar di Gedung DPR RI.

"Pra-May Day hari ini dalam rangka meminta kepada DPR RI agar segera mengesahkan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dengan Putusan Nomor 168 Tahun 2024 lalu," kata Suparno di sela-sela jalannya aksi.

Dia menjelaskan, MK secara jelas meminta agar Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru segera dibuat dan dapat selesai pada Oktober 2026. Ia juga menyinggung, pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru ini juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto pada peringatan May Day 2025 lalu. Namun, para pembantu di kabinet dan DPR belum juga mengindahkan hal tersebut.

"Maka dari itu, kawan-kawan sekalian, ini adalah aksi awal untuk bagaimana kita melakukan aksi menuju May Day maupun menuju Oktober 2026 ini," ujarnya.

Suparno memastikan kaum buruh tidak akan main-main dalam menuntut pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru ini. Dia menyebut gelombang aksi akan terus berlanjut hingga Oktober mendatang.

"Saya pastikan sampai bulan Oktober kami akan melakukan gelombang-gelombang aksi," pungkasnya.

(Arief Setyadi )

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/15/337/3195473/demo_buruh-3MKQ_large.jpg
Demo di DPR dan Kemnaker, Ini Tuntutan Para Buruh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/14/337/3195467/demo_buruh-b3NT_large.jpg
Besok, Seribu Buruh Bakal Demo di DPR dan Kemnaker
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/338/3194298/demo_buruh-MHQv_large.jpg
Bubarkan Diri, Massa Buruh Bakal Lanjutkan Aksi 15 Januari di Monas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/29/338/3192446/lalu_lintas-wIEx_large.jpg
Demo Buruh Selesai, Jalan Medan Merdeka Selatan Jakpus Kembali Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/338/3184144/pramono-awEx_large.jpg
Buruh Demo Tuntut UMP DKI 2026 Rp6 Juta, Pramono: Masih Dibahas!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/338/3181707/dpr_ri-sOvj_large.jpg
Jelang Demo Buruh, Lalu Lintas di Depan DPR Lancar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement