Buruh Demo di DPR, Ini Daftar Tuntutannya!

JAKARTA - Sejumlah elemen buruh menggelar demonstrasi di depan gerbang utama DPR RI pada Kamis (16/4/2026) siang. Aksi unjuk rasa ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang diperingati setiap 1 Mei.

Berdasarkan pantauan di lokasi, massa buruh mulai memadati halaman gerbang utama Gedung DPR sekitar pukul 10.30 WIB. Mereka terlihat mengenakan atribut milik federasi masing-masing.

Massa yang berada di Gedung DPR merupakan gabungan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI).

Sejumlah massa juga membawa beragam poster berisi tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut. Salah satunya berkaitan dengan pengesahan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru.