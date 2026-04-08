Ratusan Mahasiswa Demo di MK Terkait Solidaritas Andrie Yunus, Ini Tuntutannya?

JAKARTA - Ratusan mahasiswa bersama koalisi masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, hari ini. Aksi tersebut merupakan bentuk solidaritas atas kasus penyiraman air keras yang menimpa Wakil Koordinator KontraS, Andrie Yunus.

Dalam kesempatan itu, ratusan mahasiswa juga sekaligus meminta MK untuk tidak takut dalam menerima uji materi atau judicial review Undang-Undang (UU) TNI. Hal itu dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap kasus penyiraman air keras Andrie Yunus.

Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI), Yatalathof Ma'shum Imawan berpandangan, Indonesia saat ini menuju sistem otoritarian. Oleh karenanya, ia berharap MK dapat menerima uji materi terkait UU TNI agar supremasi sipil tidak mengalami kemunduran.

"Jika ini terjadi, maka kita tidak akan bisa hidup dengan tenang. Bagaimana kita bisa hidup lebih baik jika kita bersuara, kita ditindas oleh oknum-oknum (tentara) yang sangat banyak itu," kata Yatalathof di sela-sela aksi di sekitar gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

Menurut Yatalathof, Andrie Yunus merupakan korban percobaan pembunuhan berencana oleh oknum prajurit TNI. Ia berharap dengan diterimanya uji materi UU TNI, prajurit yang bersalah bisa diadili di peradilan umum.