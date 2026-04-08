Keluarga Korban Kekerasan Oknum Aparat Dukung Pengusutan Kasus Andrie Yunus

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |14:36 WIB
JAKARTA - Keluarga korban dugaan kekerasan oknum aparat, menyerukan solidaritas kepada Aktivis Andrie Yunus yang diduga disiram air keras oleh oknum Prajurit TNI. Dukungan solidaritas itu disampaikan saat menggelar aksi damai di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Rabu (8/4/2026).

"Hidup Korban, jangan diam, jangan diam, lawan. Mata Andrie Adalah mata rakyat yang memperjuangkan keadilan," kata Eva Meliani Pasaribu.

Eva sendiri merupakan anak dari mendiang Rico Sempurna Pasaribu, seorang wartawan yang menjadi korban pembunuhan berencana bersama seluruh keluarga saya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

"Pada saat kejadian, bukan hanya ayah saya yang meninggal, tetapi ibu, adik, dan anak saya juga meninggal akibat peristiwa pembakaran rumah kami di Jalan Nabung Surbakti, Kabanjahe, pada tanggal 27 Juni 2024,” ujarnya.

"Sebagai orang yang pernah kehilangan seluruh keluarga saya, saya tahu persis bahwa korban tidak boleh dibiarkan sendirian. Keadilan tidak akan datang kalau kita diam. Kebenaran tidak akan muncul kalau kita takut. Dan negara tidak akan bertanggung jawab jika kita tidak menuntutnya," lanjutnya.

Eva merasa sedih, kecewa dan marah atas apa yang menimpa Andrie Yunus. Menurutnya, sosok Andrie selalu berdiri mendampingi korban-korban.

"Ini harus diusut tuntas. Keadilan dan kebenaran tidak boleh lagi mati seperti api yang sudah mengambil anggota keluarga saya. Supaya tidak lagi ada orang yang berani yang dibungkam seperti ini. Saya mengutuk keras tindakan penyiraman yang terjadi kepada Bang Andrie," pungkasnya.

Korban lainnya Lenny Damanik juga menyerukan solidaritas yang sama. Menurutnya, kasus Andrie Yunus adalah panggilan bagi kita semua untuk tidak diam.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/08/337/3211234//novel_baswedan-lj1m_large.jpg
Novel Baswedan Terkejut Kasus Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditur Militer: Bukankah Korban Belum Diperiksa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211095//viral-xVrm_large.jpg
Proses Peradilan Kasus Andrie Yunus Diragukan, Pigai: Tekanan Publik dan Media Dibutuhkan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211132//andrie_yunus-43Q8_large.jpg
Sejumlah Tokoh Nasional Serukan Pembentukan TGPF Kasus Andrie Yunus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211130//nama_kapten_nandala_terungkap_lewat_label_barang_bukti-H732_large.jpg
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie, Identitas Kapten Nandala Terungkap Lewat Label Barang Bukti
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211113//pelimpahan_tersangka_kasus_penyiraman_air_keras_ke_oditur_militer-lTLX_large.jpg
Pelimpahan Tersangka Kasus Penyiraman Air Keras ke Oditur Militer Digelar Tertutup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/07/337/3211111//penyiraman_air_keras-6gMO_large.jpg
TNI Limpahkan Berkas Perkara 4 Tersangka Kasus Andrie Yunus ke Pengadilan Militer
