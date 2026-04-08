Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Modus Baru Penipuan Jual Beli Motor, Pelaku Nyamar Jadi Karyawan TV

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 08 April 2026 |01:00 WIB
A
A
A

JAKARTA - Polisi menangkap pelaku dugaan kasus penipuan penjualan sepeda motor dengan dilengkapi dokumen palsu. Modusnya pelaku mengaku sebagai karyawan di stasiun televisi swasta.

"Modus yang digunakan pelaku ini, dia menggunakan seragam salah satu stasiun TV swasta untuk meyakinkan korban bahwasanya dia bukan pelaku kriminal," ujar Kapolsek Mampang, AKP Dian Pornomo, Selasa (7/4/2026).

Pelaku dugaan kasus penipuan dan pemalsuan surat itu terjadi di kawasan Jalan Mampang Prapatan Raya. Pelaku berinisial TL (34) dan diamankan bukti berupa motor Yamaha Nmax warna hitam, handphone, uang tunai Rp 2,4 juta, seragam salah satu stasiun TV swasta, dokumen motor berupa BPKB dan STNK.

"Kronologinya, kami mendapat informasi atau laporan dari masyarakat, salah satu korban menyampaikan terjadi penipuan jual beli motor. Jadi, korban memesan melalui marketplace," tuturnya.

Dia menerangkan, polisi lantas melakukan penyamaran hingga akhirnya berhasil menciduk pelaku yang sejatinya sudah dua kali beraksi itu, yakni di Jakarta Selatan dan di Depok. Pelaku beraksi dengan menjual sepeda motor yang dilengkapi dokumen palsu.

"Setelah dilakukan pemesanan, menyambung komunikasi lewat WhatsApp (WA) dan janjian di TKP. Setelah janjian di TKP, saat penyerahan uang, langsung kita amankan pelaku dan barang bukti ke Polsek Mampang untuk diproses lebih lanjut," jelasnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/29/337/3209429//viral-WY1Q_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/337/3209092//kpk-YWpf_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/338/3209067//polri-tjJH_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/27/338/3209039//ilustrasi-82Jt_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/337/3207364//polri-kftM_large.jpg
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/338/3205819//richard_lee-icZd_large.jpg
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement