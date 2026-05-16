Viral Penumpang Kena Tipu Modus Pegawai Kementerian, Ini Respons KAI

JAKARTA - Pihak KAI Commuter menindaklanjuti laporan di media sosial medsos) terkait pelaku penipuan kepada salah seorang pengguna Commuter Line. Petugas terkait langsung menghubungi korban untuk mencari keterangannya.

1. Respons KAI Commuter

Kejadian bermula ketika salah seorang pengguna yang berkenalan dengan pelaku saat akan menggunakan Comnuter Line Tangerang di Stasiun Duri pada Kamis, 7 Mei 2026.

Usai meminta keterangan korban, petugas terkait segera menginput foto-foto dari pelaku ke dalam sistem CCTV Analytic.

"Sistem ini merupakan sistem pengenal wajah seluruh pengguna Commuter Line yang sudah dimasukan ke data base sistem, yang akan memberikan notifikasi jika terdapat kecocokan," kata VP Coporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda, Sabtu (16/5/2026).

KAI Commuter juga mengimbau dan mengarahkan korban untuk meneruskan proses hukumnya dengan melaporkan kepada pihak berwajib.

KAI Commuter manyampaikan, pihaknya akan mendukung segala sesuatunya dan melakukan pendampingan pada proses hukumnya nanti.

"KAI Commuter juga mengimbau kepada seluruh penggunanya untuk selalu hati-hati dan tetap waspada jika terdapat kejadian yang mencurigakan. Tdak mudah percaya kepada orang asing yang baru dikenal," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

