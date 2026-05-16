Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Penumpang Kena Tipu Modus Pegawai Kementerian, Ini Respons KAI

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Sabtu, 16 Mei 2026 |19:09 WIB
Viral Penumpang Kena Tipu Modus Pegawai Kementerian, Ini Respons KAI
Viral Penumpang Kena Tipu Modus Pegawai Kementerian, Ini Respons KAI (Ilustrasi/Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pihak KAI Commuter menindaklanjuti laporan di media sosial medsos) terkait pelaku penipuan kepada salah seorang pengguna Commuter Line. Petugas terkait langsung menghubungi korban untuk mencari keterangannya. 

1. Respons KAI Commuter

Kejadian bermula ketika salah seorang pengguna yang berkenalan dengan pelaku saat akan menggunakan Comnuter Line Tangerang di Stasiun Duri pada Kamis, 7 Mei 2026.

Usai meminta keterangan korban, petugas terkait segera menginput foto-foto dari pelaku ke dalam sistem CCTV Analytic. 

"Sistem ini merupakan sistem pengenal wajah seluruh pengguna Commuter Line yang sudah dimasukan ke data base sistem, yang akan memberikan notifikasi jika terdapat kecocokan," kata VP Coporate Secretary KAI Commuter Karina Amanda, Sabtu (16/5/2026). 

KAI Commuter juga mengimbau dan mengarahkan korban untuk meneruskan proses hukumnya dengan melaporkan kepada pihak berwajib.

KAI Commuter manyampaikan, pihaknya akan mendukung segala sesuatunya dan melakukan pendampingan pada proses hukumnya nanti.

"KAI Commuter juga mengimbau kepada seluruh penggunanya untuk selalu hati-hati dan tetap waspada jika terdapat kejadian yang mencurigakan. Tdak mudah percaya kepada orang asing yang baru dikenal," ujarnya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/15/338/3218619//viral-Kirq_large.jpg
Viral Penumpang Wanita Jatuh dari Peron Stasiun Manggarai, Korban Dibawa ke RS PGI Cikini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/14/340/3218454//biduan_dangdut-68DI_large.jpg
84 Biduan Dangdut Tertipu Arisan Bodong, Rugi hingga Rp1,8 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/338/3217846//krl-qArE_large.jpg
KRL Relasi Tanah Abang Terlambat Imbas Gangguan di Stasiun Serpong
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/340/3217824//love_scamming-JjmZ_large.jpg
Love Scamming dari Penjara, Napi Peras Ribuan Korban Miliaran Rupiah Lewat VCS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217785//gudang_motor_ilegal_di_jaksel-bKAT_large.jpg
Gudang Motor Ilegal di Jaksel Ekspor 99 Ribu Unit, Untung Rp26 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/338/3217749//kombes_iman_imanuddin-Dgyi_large.jpg
Ribuan Motor di Gudang Jaksel Diduga Dibeli Pakai KTP Orang Lain Secara Ilegal
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement