Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

KRL Relasi Tanah Abang Terlambat Imbas Gangguan di Stasiun Serpong

Binti Mufarida , Jurnalis-Selasa, 12 Mei 2026 |07:33 WIB
KRL Relasi Tanah Abang Terlambat Imbas Gangguan di Stasiun Serpong
KRL Relasi Tanah Abang Terlambat Imbas Gangguan di Stasiun Serpong (Ilustrasi/Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line KA 1635B relasi Serpong–Tanah Abang terlambat lantaran adanya terganggu di Stasiun Serpong, Selasa (12/5/2026) pagi.

KAI Commuter melalui akun media sosial resmi X @CommuterLine mengonfirmasi kendala tersebut masih dalam penanganan petugas. 

“Terjadi keterlambatan perjalanan pada KA 1635B (Serpong—Tanah Abang) imbas mengalami gangguan operasional di Stasiun Serpong. Saat ini masih dalam penanganan petugas terkait,” tulis KAI Commuter.

Untuk mengurai penumpukan penumpang, pihak KAI Commuter mengarahkan pengguna menuju rangkaian kereta lain yang tersedia. 

“Bagi pelanggan tujuan Stasiun Tanah Abang dapat menggunakan Commuter Line dengan KA 1643D (Parung Panjang–Tanah Abang) posisi KA berangkat dari Stasiun Parung Panjang dan KA 1645D (Rangkasbitung–Tanah Abang) posisi KA berangkat dari Stasiun Cilejit,” lanjut pernyataan tersebut.

KAI Commuter juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa atas gangguan perjalanan yang terjadi. 

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216386/stasiun_tanah_abang-bU8e_large.jpg
Gangguan, Perjalanan KRL Tanah Abang Hanya Sampai Kebayoran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216383/stasiun_tanah_abang-TiF4_large.jpg
KRL Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Menumpuk di Stasiun Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216355/krl-8frX_large.jpeg
KRL Pondokranji-Sudimara Tak Bisa Melintas, Ada Percikan Api di Tiang Listrik Aliran Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213886/krl-qzYa_large.jpg
Listrik Padam, KRL Rangkasbitung–Tanah Abang Sempat Gangguan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212490/stasiun_bogor-JEgT_large.jpg
Jalur 6 hingga 8 Stasiun Bogor Ditutup Sementara Mulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206047/krl-VjZK_large.jpg
KAI Buru Pelaku Pelecehan Seksual di Commuter Line, Ancam Black List
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement