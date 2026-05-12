KRL Relasi Tanah Abang Terlambat Imbas Gangguan di Stasiun Serpong

JAKARTA - Perjalanan KRL Commuter Line KA 1635B relasi Serpong–Tanah Abang terlambat lantaran adanya terganggu di Stasiun Serpong, Selasa (12/5/2026) pagi.

KAI Commuter melalui akun media sosial resmi X @CommuterLine mengonfirmasi kendala tersebut masih dalam penanganan petugas.

“Terjadi keterlambatan perjalanan pada KA 1635B (Serpong—Tanah Abang) imbas mengalami gangguan operasional di Stasiun Serpong. Saat ini masih dalam penanganan petugas terkait,” tulis KAI Commuter.

Untuk mengurai penumpukan penumpang, pihak KAI Commuter mengarahkan pengguna menuju rangkaian kereta lain yang tersedia.

“Bagi pelanggan tujuan Stasiun Tanah Abang dapat menggunakan Commuter Line dengan KA 1643D (Parung Panjang–Tanah Abang) posisi KA berangkat dari Stasiun Parung Panjang dan KA 1645D (Rangkasbitung–Tanah Abang) posisi KA berangkat dari Stasiun Cilejit,” lanjut pernyataan tersebut.

KAI Commuter juga menyampaikan permohonan maaf kepada pengguna jasa atas gangguan perjalanan yang terjadi.

“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanannya,” katanya.

(Erha Aprili Ramadhoni)

