Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Gangguan, Perjalanan KRL Tanah Abang Hanya Sampai Kebayoran

Felldy Utama , Jurnalis-Senin, 04 Mei 2026 |20:19 WIB
Gangguan, Perjalanan KRL Tanah Abang Hanya Sampai Kebayoran
Penumpukan penumpang KRL di Stasiun Tanah Abang (Foto: Felldy Utama/Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perjalanan KRL Commuter Line lintas Tanah Abang–Rangkasbitung mengalami gangguan operasional pada Senin (4/5/2026) sore, sekitar pukul 16.30 WIB. Gangguan tersebut disebabkan kendala pada Listrik Aliran Atas (LAA) di jalur antara Stasiun Jurangmangu dan Stasiun Pondok Ranji.

Corporate Secretary Vice President KAI Commuter, Karina Amanda, menyebutkan saat ini sedang dilakukan penanganan atas kendala tersebut. Akibatnya, terjadi perubahan pola operasi perjalanan untuk meminimalkan dampak keterlambatan.

"Saat ini untuk Commuter Line dari arah Stasiun Tanah Abang akan dilayani sampai Stasiun Kebayoran. Sedangkan Commuter Line dari Stasiun Rangkasbitung dan Parung Panjang dilayani sampai dengan Stasiun Serpong," kata Karina dalam keterangannya.

Manajemen KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pengguna jasa. Penumpang diimbau untuk selalu mengikuti arahan petugas di stasiun serta memantau perkembangan terkini melalui media sosial resmi atau aplikasi KAI Access.

"Sekali lagi kami mohon maaf atas gangguan operasional yang terjadi," ujarnya.

(Arief Setyadi )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216383/stasiun_tanah_abang-TiF4_large.jpg
KRL Rangkasbitung Gangguan, Penumpang Menumpuk di Stasiun Tanah Abang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/04/338/3216355/krl-8frX_large.jpeg
KRL Pondokranji-Sudimara Tak Bisa Melintas, Ada Percikan Api di Tiang Listrik Aliran Atas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/338/3213886/krl-qzYa_large.jpg
Listrik Padam, KRL Rangkasbitung–Tanah Abang Sempat Gangguan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/14/338/3212490/stasiun_bogor-JEgT_large.jpg
Jalur 6 hingga 8 Stasiun Bogor Ditutup Sementara Mulai Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/338/3206047/krl-VjZK_large.jpg
KAI Buru Pelaku Pelecehan Seksual di Commuter Line, Ancam Black List
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/338/3203618/krl-uwMG_large.jpg
KRL Gangguan di Stasiun Buaran, Perjalanan Lintas Bekasi Terdampak!
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement