Gangguan, Perjalanan KRL Tanah Abang Hanya Sampai Kebayoran

JAKARTA – Perjalanan KRL Commuter Line lintas Tanah Abang–Rangkasbitung mengalami gangguan operasional pada Senin (4/5/2026) sore, sekitar pukul 16.30 WIB. Gangguan tersebut disebabkan kendala pada Listrik Aliran Atas (LAA) di jalur antara Stasiun Jurangmangu dan Stasiun Pondok Ranji.

Corporate Secretary Vice President KAI Commuter, Karina Amanda, menyebutkan saat ini sedang dilakukan penanganan atas kendala tersebut. Akibatnya, terjadi perubahan pola operasi perjalanan untuk meminimalkan dampak keterlambatan.

"Saat ini untuk Commuter Line dari arah Stasiun Tanah Abang akan dilayani sampai Stasiun Kebayoran. Sedangkan Commuter Line dari Stasiun Rangkasbitung dan Parung Panjang dilayani sampai dengan Stasiun Serpong," kata Karina dalam keterangannya.

Manajemen KAI Commuter menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang dialami para pengguna jasa. Penumpang diimbau untuk selalu mengikuti arahan petugas di stasiun serta memantau perkembangan terkini melalui media sosial resmi atau aplikasi KAI Access.

"Sekali lagi kami mohon maaf atas gangguan operasional yang terjadi," ujarnya.

(Arief Setyadi )

