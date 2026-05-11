Ribuan Motor di Gudang Jaksel Diduga Dibeli Pakai KTP Orang Lain Secara Ilegal

JAKARTA - Polda Metro Jaya membongkar gudang penyimpanan motor ilegal hasil tindak kejahatan di kawasan Jalan Kemandoran VIII, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Gudang tersebut diketahui dikelola perusahaan bernama PT Indo Bike 26.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin mengungkapkan, perusahaan diduga menggunakan KTP milik orang lain secara ilegal untuk mengajukan kredit kendaraan di sejumlah dealer.

"Ketika data pribadi tersebut atau KTP tersebut digunakan oleh jaringan pelaku untuk aplikasi pembiayaan, kemudian yang bersangkutan tidak melakukan kewajiban pembayarannya, ini berpotensi terkena BI Checking," ujar Iman kepada wartawan, Senin (11/5/2026).

Menurutnya, setelah kendaraan berhasil diperoleh melalui pengajuan kredit, motor kemudian dibawa dan dijual untuk diekspor ke luar negeri tanpa melanjutkan pembayaran cicilan.