Polri Keluarkan Izin Pelantikan Pengurus DPN Peradi Profesional di Jakarta Hari Ini

Polri Keluarkan Izin Pelantikan Pengurus DPN Peradi Profesional di Jakarta Hari Ini

JAKARTA -Mabes Polri dan Polda Metro Jaya mengeluarkan izin Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) di Hotel Fairmont, Jakarta, Jumat (8/5/2026). Kegiatan ini akan dihadiri sejumlah tokoh, salah satunya anggota DPR RI Rieke Dyah Pitaloka.

Surat yang diterbitkan Kabaintelkam Polri ditandatangani Kombes Pol Ade Yaya Suryana dan dari Polda Metro Jaya diteken Kombes Miko Indrayana.

“Peradi Profesional adalah organisasi profesi yang berbasis mutu, etika, dan karakter,”ujar Ketua Umum Peradi Profesional Harris Arthur Hedar.

“Kami hadir untuk memastikan bahwa profesi ini bermartabat dan tetap menjadi officium nobile—profesi yang mulia,” lanjut Harris.

Menurutnya, profesi advokat saat ini menghadapi sejumlah tantangan. Dia juga menyoroti kecenderungan penggunaan profesi advokat untuk kepentingan jangka pendek.

“Perkembangan teknologi dan transformasi digital turut menghadirkan dinamika baru dalam praktik hukum,”ujarnya.