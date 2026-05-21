Ojol Demo Besar-besaran, Polisi Blokade Jalan Medan Merdeka Selatan

JAKARTA - Massa pengemudi ojek online (ojol) akan menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran. Polisi mulai memasang traffic barrier di sejumlah ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (21/5/2026).

Pantauan Okezone di lokasi, polisi memasang traffic barrier dan blokade di ruas Jalan Medan Merdeka Selatan, tepatnya di jalur menuju Bundaran MH Thamrin.

Akibatnya, pengendara yang biasanya dapat langsung melintas ke arah kanan atau menuju utara kini harus memutar melalui bundaran karena akses ditutup sementara.

Petugas kepolisian tampak berjaga di sekitar kawasan Monas dan sepanjang Jalan Medan Merdeka untuk mengantisipasi kedatangan massa ojol.

Sementara itu, dari arah sebaliknya, blokade juga dipasang di jalur busway. Meski demikian, jalur Transjakarta masih dapat dilintasi bus seperti biasa.

Kepadatan lalu lintas juga terpantau terjadi di ruas Jalan Medan Merdeka Barat seiring penerapan pengamanan menjelang aksi demonstrasi.