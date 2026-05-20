Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Bersitegang dengan Polisi, Puluhan Driver Ojol Ingin Tutup Jalan Gatot Subroto

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |16:06 WIB
Bersitegang dengan Polisi, Puluhan Driver Ojol Ingin Tutup Jalan Gatot Subroto
Puluhan Driver Ojol Ingin Tutup Jalan Gatot Subroto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Selain aksi guru honorer, puluhan pengemudi ojek online (ojol) juga menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (20/5/2026) siang. Aksi mereka sempat memanas setelah massa mencoba menutup Jalan Arteri Gatot Subroto.

Ketegangan bermula ketika orator meminta massa aksi menutup ruas Jalan Gatot Subroto. Mobil komando kemudian bergerak mendekati badan jalan yang saat itu sudah mengalami kemacetan parah.

Puluhan pengemudi ojol yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia (Sepoi) kemudian merangsek ke jalan raya. Namun, aparat kepolisian yang berjaga langsung melakukan blokade agar massa tidak menutup akses jalan.

Aksi dorong-dorongan antara polisi dan massa ojol pun tak terhindarkan. Akibat situasi tersebut, Jalan Arteri Gatot Subroto hanya menyisakan satu lajur yang dapat dilalui kendaraan.

Dalam aksinya, para pengemudi ojol berteriak meminta polisi tidak bersikap represif dan membiarkan mereka melakukan penutupan jalan.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
DPR RI Ojol Demo Ojol Demo
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219656//presiden_prabowo_subianto-sxa9_large.jpg
Prabowo: Kita Harus Jadi Pemerintah yang Engke Kumaha, Bukan Kumaha Engke
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/338/3219650//lalu_lintas_di_depan_dpr_lumpuh-Iy1r_large.jpg
Ratusan Guru Honorer Demo di DPR, Lalu Lintas Gatot Subroto Lumpuh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219639//prabowo_subianto-RIUg_large.jpg
Ini Pidato Lengkap Presiden Prabowo di Rapat Paripurna DPR RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219616//prabowo_subianto-dRjy_large.jpg
Prabowo Merasa Pilu Hati Dengar Kritik Keras PDIP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219584//presiden_prabowo_subianto-0ngM_large.jpg
Prabowo Bongkar Modus Birokrat ke Menteri: Sore-sore Minta Tanda Tangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219580//presiden_prabowo_subianto-Enj8_large.jpg
Nelayan Sulit Dapat Es Batu hingga Solar, Prabowo Siapkan 5.000 Desa Nelayan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement