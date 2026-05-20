Bersitegang dengan Polisi, Puluhan Driver Ojol Ingin Tutup Jalan Gatot Subroto

JAKARTA - Selain aksi guru honorer, puluhan pengemudi ojek online (ojol) juga menggelar demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI, Rabu (20/5/2026) siang. Aksi mereka sempat memanas setelah massa mencoba menutup Jalan Arteri Gatot Subroto.

Ketegangan bermula ketika orator meminta massa aksi menutup ruas Jalan Gatot Subroto. Mobil komando kemudian bergerak mendekati badan jalan yang saat itu sudah mengalami kemacetan parah.

Puluhan pengemudi ojol yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Online Indonesia (Sepoi) kemudian merangsek ke jalan raya. Namun, aparat kepolisian yang berjaga langsung melakukan blokade agar massa tidak menutup akses jalan.

Aksi dorong-dorongan antara polisi dan massa ojol pun tak terhindarkan. Akibat situasi tersebut, Jalan Arteri Gatot Subroto hanya menyisakan satu lajur yang dapat dilalui kendaraan.

Dalam aksinya, para pengemudi ojol berteriak meminta polisi tidak bersikap represif dan membiarkan mereka melakukan penutupan jalan.