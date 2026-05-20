Nelayan Sulit Dapat Es Batu hingga Solar, Prabowo Siapkan 5.000 Desa Nelayan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menegaskan, pemerintah akan membangun 5.000 desa nelayan dalam tiga tahun ke depan sebagai bagian dari upaya memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kedaulatan maritim Indonesia.

Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato terkait penyampaian Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Pemerintah akan intervensi, akan melakukan upaya besar. Kita akan membangun dalam tiga tahun yang akan datang 5.000 desa nelayan,” ujar Prabowo.

Menurut Prabowo, pada 2026 pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 desa nelayan sebagai tahap awal program tersebut. Dia menyoroti masih sulitnya nelayan memperoleh fasilitas dasar untuk mendukung aktivitas melaut, mulai dari es batu hingga bahan bakar solar.

“Sekarang nelayan-nelayan kita sulit mendapat es batu. Es batu saja mereka sulit mendapatkannya, apalagi solar yang mereka butuhkan,” katanya.

Untuk mengatasi persoalan itu, pemerintah berencana membangun fasilitas penunjang di setiap desa nelayan, termasuk instalasi pembuat es batu, ruang pendingin atau cold storage, serta stasiun pengisian bahan bakar khusus nelayan.

“Kita akan menjamin tiap nelayan bisa punya es batu. Kita akan membuat instalasi pembuat es batu di tiap desa nelayan,” ujarnya.