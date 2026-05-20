Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Prabowo: Tiap Malam Puluhan Ribu Kapal Bendera Asing Ambil Kekayaan RI!

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 20 Mei 2026 |11:24 WIB
Prabowo: Tiap Malam Puluhan Ribu Kapal Bendera Asing Ambil Kekayaan RI!
Presiden Prabowo Subianto (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa setiap malam ada puluhan ribu kapal bendera asing mengambil kekayaan Indonesia. Prabowo menegaskan, hal itu tidak boleh lagi terjadi dan akan ditindak secara hukum.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Bumi dan air kita sangat luas, tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, amanat dari pendiri bangsa melalui Undang-Undang Dasar 1945, seluruh kekayaan alam harus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

“Kita ingin petani-petani kita tersenyum karena mendapat nilai yang sewajarnya, hasl panen yang melimpah, mendapat nilai cukup tinggi, kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa, untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik, yang aman dan mendapat hasil tangkapan yang bernilai tinggi,” katanya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219559//presiden_prabowo-6Kkf_large.png
Prabowo Patok Kurs Rupiah Rp16.800–Rp17.500 per Dolar AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219558//presiden_prabowo_subianto-h4uL_large.png
Prabowo: Rakyat Tak Bermimpi Kaya Raya, Hanya Ingin Hidup Layak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219555//presiden_prabowo-dqv6_large.png
Prabowo Targetkan Ekonomi RI Tumbuh hingga 6,5 Persen di 2027
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219554//presiden_prabowo_subianto-zobf_large.png
Prabowo: Bangsa Indonesia Pernah Ditempatkan "Di Bawah Anjing" oleh Penjajah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/337/3219551//ketua_dpr_ri_puan_maharani-NB4w_large.jpg
Puan: Rapat Paripurna Hari Sangat Spesial, Dihadiri Langsung Presiden RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/320/3219550//ketua_dpr_ri-hZWC_large.png
Ketua DPR Ungkap 6 Poin Strategis KEM-PPKF 2027
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement