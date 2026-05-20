Prabowo: Tiap Malam Puluhan Ribu Kapal Bendera Asing Ambil Kekayaan RI!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa setiap malam ada puluhan ribu kapal bendera asing mengambil kekayaan Indonesia. Prabowo menegaskan, hal itu tidak boleh lagi terjadi dan akan ditindak secara hukum.

Hal ini disampaikan Prabowo ketika menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027 yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

“Bumi dan air kita sangat luas, tiap malam puluhan ribu kapal berbendera asing mengambil kekayaan kita secara ilegal, secara tidak sah harus kita tegakkan kedaulatan kita di lautan kita sendiri,” ujar Prabowo.

Prabowo menegaskan, amanat dari pendiri bangsa melalui Undang-Undang Dasar 1945, seluruh kekayaan alam harus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia.

“Kita ingin petani-petani kita tersenyum karena mendapat nilai yang sewajarnya, hasl panen yang melimpah, mendapat nilai cukup tinggi, kita ingin nelayan-nelayan kita yang mempertaruhkan nyawa, untuk menghasilkan protein untuk rakyat kita pergi ke laut dengan perlengkapan yang baik, yang aman dan mendapat hasil tangkapan yang bernilai tinggi,” katanya.