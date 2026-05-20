Prabowo Bongkar Modus Birokrat ke Menteri: Sore-sore Minta Tanda Tangan

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto mengingatkan para menteri di kabinetnya untuk waspada, terhadap akal-akalan birokrat yang kerap memanfaatkan waktu lelah pejabat untuk meminta tanda tangan. Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).

Prabowo menilai birokrat memiliki pengalaman lebih panjang dibandingkan menteri yang masa jabatannya terbatas. Karena itu, ia meminta para menteri menertibkan birokrasi di bawahnya.

"Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena pengalamannya lama. Kau masuk, keluar tiap lima tahun, iya kan? Itu kalau enggak di-reshuffle,” kata Prabowo.

Ia kemudian menyinggung kebiasaan birokrat yang datang meminta tanda tangan menjelang sore, saat kondisi pejabat sudah lelah dan tidak lagi fokus.

"Minta tanda tangan sore, kita sudah penat, capek, lihatnya, sret. Ah ini. Hati-hati itu," tegas Prabowo.