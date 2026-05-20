Demo Hari Kebangkitan Nasional, 4.237 Personel Gabungan Dikerahkan

JAKARTA – Polda Metro Jaya menyatakan sebanyak 14.237 personel gabungan diterjunkan untuk menjaga, dan melayani aksi demonstrasi dalam momentum Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) di sejumlah titik, hari ini, Rabu (20/5/2026).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Budi Hermanto menyebut, Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya menyiapkan pelayanan dan pengamanan di sejumlah titik, antara lain DPR/MPR RI, Monas/Silang Selatan, Kejaksaan Agung RI, Gedung Pelni, Bawaslu RI, dan Tugu Proklamasi.

“Polda Metro Jaya bersama Kodam Jaya mempersiapkan pengamanan kegiatan masyarakat dalam penyampaian pendapat di muka umum, termasuk terkait situasi arus lalu lintas,” kata Budi.

Lebih lanjut, ia menjelaskan total personel gabungan tersebut terdiri atas 12.263 personel Polri, 500 personel TNI, 74 personel pemerintah daerah, 400 personel Pamdal DPR/MPR RI, serta 1.000 anggota Sabuk Kamtibmas/Potmas.

“Kehadiran personel di lapangan untuk memberikan rasa aman dan kelancaran dalam penyampaian aspirasi oleh saudara-saudara kita dari beberapa elemen masyarakat,” ujarnya.