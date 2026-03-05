Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Edarkan 2.000 Ekstasi di Depan Mall PGC, Pelajar 24 Tahun Ditangkap Polisi

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |20:10 WIB
Edarkan 2.000 Ekstasi di Depan Mall PGC, Pelajar 24 Tahun Ditangkap Polisi
Penangkapan sabu (foto: Okezone)
JAKARTA – Aparat dari Polda Metro Jaya menggagalkan peredaran narkotika jenis ekstasi di wilayah Jakarta Timur. Seorang pria berinisial RF (24) diamankan saat diduga hendak mengedarkan 2.000 butir pil ekstasi di kawasan Cililitan.

Penangkapan dilakukan oleh Unit 1 Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya pada Selasa 3 Maret 2026, sekitar pukul 13.00 WIB di depan Mall PGC, Jalan Mayjen Sutoyo, Kramat Jati, Jakarta Timur.

Pengungkapan kasus ini bermula dari informasi masyarakat mengenai adanya aktivitas peredaran narkotika di lokasi tersebut. Petugas kemudian melakukan pemantauan dan pemetaan area hingga mendapati seorang pria yang sesuai dengan ciri-ciri target berada di pinggir jalan depan pusat perbelanjaan tersebut.

Saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan, petugas menemukan delapan plastik besar berisi narkotika jenis ekstasi dengan total 2.000 butir. Selain itu, satu unit telepon genggam merek Vivo Y19S turut diamankan sebagai barang bukti.

Dari hasil interogasi awal, tersangka RF yang diketahui berstatus pelajar mengakui bahwa barang haram tersebut berada dalam penguasaannya. Petugas juga melakukan penggeledahan di kediaman tersangka di wilayah Depok, namun tidak ditemukan barang bukti tambahan.

 

Halaman:
1 2
      
Topik Artikel :
Polisi Polda Metro Jaya Narkoba
