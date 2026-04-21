HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral! Aksi Polisi Cegat Mobil di Daan Mogot Jakbar

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |14:07 WIB
Polisi cegat kendaraan (foto: Okezone)
JAKARTA - Sebuah mobil diberhentikan paksa oleh sekelompok pria tak dikenal di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, pada Sabtu 18 April 2026.

Dalam video yang beredar, terlihat sejumlah pria berpakaian serba hitam dan mengenakan penutup wajah menghentikan kendaraan yang tengah melaju. Pengemudi mengaku dirinya diikuti sejak melintas di kawasan depan Kompleks Casa Jardin saat dalam perjalanan menuju Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara.

Ia menyebut kendaraan miliknya dicegat oleh tiga sepeda motor yang ditumpangi enam orang yang mengaku sebagai polisi. Dalam rekaman tersebut, salah satu pria bahkan masuk ke dalam mobil dan duduk di kursi belakang sambil meminta kendaraan menepi untuk digeledah.

Peristiwa itu berakhir setelah pengemudi menghubungi rekannya yang bertugas di Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat. Para pria tersebut kemudian meninggalkan lokasi. Dan ternyata, pria berpakaian serba hitam itu adalah anggota Polsek Grogol Petamburan.

Hal itu dibenarkan Kapolsek Grogol Petamburan, AKP Reza Aditya membenarkan bahwa sejumlah pria berkaus hitam yang menghentikan paksa dan hendak menggeledah sebuah mobil di Jalan Daan Mogot, Cengkareng, Jakarta Barat, merupakan personelnya.

“Memang itu personel kami,” ujar Reza saat dikonfirmasi, Selasa (21/4/2026).

 

      
