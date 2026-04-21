JK Undang Sejumlah Tokoh Perundingan Malino Imbas Viral Potongan Ceramah di UGM

Jonathan Simanjuntak , Jurnalis-Selasa, 21 April 2026 |11:31 WIB
JAKARTA - Wakil Presiden ke-10&12, Jusuf Kalla (JK) mengundang sejumlah tokoh perundingan Malino I & II di Hotel JS. Luwansa, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (21/4/2026). Pertemuan ini untuk memperbaiki situasi terkait ceramahnya di Universitas Gadjah Mada (UGM) yang belakangan ini disorot.

Sejumlah tokoh agama yang pernah terlibat langsung dalam proses perdamaian Perjanjian Malino I dan Perjanjian Malino II turut hadir dalam pertemuan tersebut.

Pantauan Okezone, hadir tokoh Muslim Poso Ustadz Sugianto Kaimuddin yang juga pernah menjadi delegasi Malino I hadir. Ia terlihat juga bersama Ustaz Muh. Amin, Ustaz Samsul Lawenga, dan Ustaz Mualim Fauzil.

Sementara perwakilan tokoh Kristen dari Sinode Gereja Kristen Tentena seperti Pdt. Rudolf Metusala; Pdt. Jetroson Rense; Pdt. Dajaramo Tasiabe; dan Pdt. Rinaldi Damanik (yang juga menjadi delegasi dalam Perundingan Malino I).

Adapun dari Maluku, hadir tokoh lintas agama yang berperan dalam Perundingan Malino II, di antaranya Pdt. Prof. John Ruhulessin dari Gereja Protestan Maluku, Prof. Hasbullah Toisutta selaku tokoh Muslim dan mantan Rektor UIN Ambon, serta Ustadz Hadi Basalamah.

Kehadiran para tokoh yang sebelumnya terlibat dalam upaya rekonsiliasi konflik komunal di Poso dan Ambon dinilai Jusuf Kalla dapat memperbaiki situasi yang ada.

"Terima kasih atas pertemuannya, pertemuan ini untuk memberikan situasi lebih baik. Karena yang saya khawatirkan ya efeknya. Efeknya bagi yang tidak paham, apabila ini tidak berhenti bisa timbul di daerah-daerah," ujar JK saat menyapa tamu-tamu.

 

