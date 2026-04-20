JK Ungkit Jasa ke Jokowi, Golkar: Di Dunia Ini Tak Ada Faktor Tunggal

JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, M. Sarmuji, turut merespons pernyataan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) yang mengungkit punya jasa besar bagi Joko Widodo (Jokowi) untuk menjadi Presiden ke-7 RI.

Ia mengaku tak tahu persis "cerita di balik layar" dalam proses pencalonan Pilpres 2014 kala itu. Menurutnya, hanya Jokowi saja yang mengetahui proses pencalonan.

"Saya nggak tahu persis. Hanya Pak Jokowi yang tahu versi lengkapnya seperti apa. Yang lain hanya tahu sebagian saja," tutur Sarmuji, Minggu (19/4/2026).

Terlepas dari itu, Sarmuji berpandangan tak ada faktor tunggal dalam setiap proses peristiwa yang terjadi di dunia ini. Menurutnya, JK dan pihak lain memungkinkan punya jasa dalam menjadikan Jokowi sebagai Presiden RI.

"Di dunia ini nggak ada yang terjadi karena faktor tunggal. Bisa jadi Pak JK punya jasa, kemungkinan yang lain juga punya jasa. Tapi itu hak Pak JK untuk menyampaikan bahwa beliau punya jasa," pungkasnya.