Ade Armando Dinilai Bangun Persepsi Salah soal Potongan Video Jusuf Kalla

JAKARTA — Direktur LBH Hidayatullah, Syaefullah Hamid, menilai pembahasan potongan ceramah Jusuf Kalla dalam podcast Ade Armando memunculkan framing yang dapat menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat.

Demikian disampaikan Syaefullah dalam program Interupsi bertajuk “Dituding Fitnah Jusuf Kalla, 40 Ormas Laporkan Ade Armando Cs” yang disiarkan iNews TV.

“Bung Ade dan kawan-kawan itu kan bisa kita anggap mereka menyimpulkan bahwa Pak JK itu sedang menafsirkan ajaran Kristen secara salah. Itu yang dibangun oleh mereka,” kata Syaefullah dikutip, Jumat (8/5/2026).

Menurut dia, pembahasan dalam podcast tersebut justru berdampak kontraproduktif dan memicu emosi publik.

“Kalau menurut saya kontraproduktif apa yang dilakukan Bung Ade Armando di dalam podcast itu. Justru dampaknya ya itu tadi, menghasut, membakar emosi saudara-saudara kita Kristiani, yang akhirnya menganggap Pak JK melakukan penistaan terhadap ajaran Kristen,” ujarnya.

Syaefullah kemudian menyinggung video ceramah Jusuf Kalla yang diunggah di kanal YouTube UGM. Ia menyebut respons publik terhadap video itu awalnya cenderung positif sebelum podcast Ade Armando tayang.

“Kalau kita lihat YouTube ceramah Pak Jusuf Kalla di YouTube-nya UGM, sebelum tanggal 9 itu semua komentar positif,” katanya.