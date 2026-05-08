Ade Armando: Kalau Laporan Tetap Jalan, Saya Tak Akan Minta Maaf

Ade Armando: Kalau Laporan Tetap Jalan, Saya Tak Akan Minta Maaf
JAKARTA - Pegiat media sosial, Ade Armando, menyatakan tak akan meminta maaf kepada Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, maupun umat Islam terkait pernyataannya yang menuai polemik. Sikap itu diambil apabila Aliansi Ormas Islam tetap tidak mencabut laporan polisi meski dirinya telah meminta maaf.

“Kalau begitu, ya saya menyatakan tidak akan minta maaf. Karena toh ujung-ujungnya tetap akan dijalani proses hukumnya,” ujar Ade dalam program Interupsi bertajuk “Dituding Fitnah JK, 40 Ormas Laporkan Ade Armando Cs” yang disiarkan iNews TV, Kamis 7 Mei 2026.

Meski demikian, Ade mengaku tak mempermasalahkan jika laporan tersebut tetap berlanjut. Ia menegaskan pernyataannya dalam siniar yang mengomentari ceramah JK tidak bertujuan memfitnah, memprovokasi, maupun mengadu domba umat Islam.

“Saya tidak berniat memfitnah Pak JK, tidak bermaksud memprovokasi, tidak bermaksud mengadu domba, dan tidak pernah menuduh Pak JK menodai agama Islam,” tegasnya.

Namun, Ade mempersilakan pihak yang keberatan untuk tetap melaporkannya ke polisi.

“Saya nggak ada masalah. Tapi saya sebenarnya sudah bilang, saya bersedia minta maaf kepada umat Islam,” pungkasnya.

 

Disebut Menghasut, Ade Armando Bersumpah Tidak Melakukannya untuk Nistakan JK
Minta Laporan Ade Armando Ditindaklanjuti, 40 Ormas Islam Geruduk Bareskrim Pekan Depan
Profil dan Pendidikan Grace Natalie yang Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Video JK
Dilaporkan 40 Ormas Islam ke Bareskrim, Ade Armando: Ada Upaya Ingin Menghabisi Saya!
Dilaporkan 40 Ormas Islam soal Video JK, Ade Armando Mundur dari PSI
Ini Poin Pelaporan Ade Armando Cs oleh 40 Ormas Islam Terkait Video JK
