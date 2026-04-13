Dilaporkan ke Polisi Imbas Ceramah di UGM, Jusuf Kalla Disebut Siap Dialog jika Diperlukan

JAKARTA - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, berpeluang membuka ruang dialog terkait laporan dugaan penistaan agama buntut ceramahnya di Masjid Universitas Gadjah Mada (UGM).

Juru Bicara Jusuf Kalla, Husain Abdullah, menuturkan hal tersebut bisa dilakukan untuk menjernihkan persoalan dan menemukan akar permasalahan.

“Tergantung, tetapi jika memang diperlukan, boleh saja. Dialog akan lebih jernih untuk menemukan akar masalah,” kata Husain saat dikonfirmasi wartawan, Senin (13/4/2026).

Husain mengatakan, hal itu akan dikomunikasikan terlebih dahulu kepada JK, mengingat saat ini yang bersangkutan masih berada di luar kota.

“Pak JK masih di luar kota. Saya akan komunikasikan,” ujarnya.

Laporan tersebut dibuat oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama Pemuda Katolik ke SPKT Polda Metro Jaya pada Minggu (12/4/2026) malam.

Laporan dilayangkan karena pernyataan dalam ceramah yang beredar luas di media sosial dinilai menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.