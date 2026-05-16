Sudirman Said Sebut Banyak yang Bela JK soal Dugaan Penistaan (Felldy Utama)

JAKARTA - Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said buka suara ihwal dugaan penistaan agama yang menyeret Wakil Presiden (Wapres) ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK).

1. Banyak yang Bela

Sudirman memandang, JK memiliki modal sosial yang tinggi. Karena itu, banyak kelompok masyarakat yang justru membela di balik kasus hukumnya.

"Menurut saya itulah buah atau hikmah dari orang yang punya modal sosial tinggi. Jadi yang membela bukan beliau sendiri, tapi yang membela banyak orang," kata Sudirman usai menghadiri tasyakuran milad ke-84 Tahun di kediaman JK, di Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2026).

Sudirman Said melihat terlalu banyak orang yang dalam perjalanan hidupnya menjadi saksi bahwa JK tidak seperti yang dipersoalkan pelapor.

"Kita syukuri keadaan sudah mereda. Akhirnya kebenaran adalah kebenaran. Mudah-mudahan hukum bisa ditegakkan dan akhirnya suara-suara nurani bisa dikembalikan kepada masyarakat," ujarnya.



(Erha Aprili Ramadhoni)

