Anies: Ada Sidik Jari JK Lihat Poso, Ambon dan Aceh yang Tenang Hari ini

JAKARTA - Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri tasyakuran milad ke-84 Tahun mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK). Anies mengaku kagum dengan sosok JK yang selalu berpikir dan melahirkan gagasan-gagasan baru demi kemajuan bangsa.

Anies bersyukur di usia yang senja-nya, JK masih tetap diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan yang terpenting JK bisa bisa terus produktif.

"Pak JK itu non-stop. Selalu berpikir, selalu berkarya, selalu ada yang digagas,” kata Anies usai menghadiri tasyakuran di kediaman JK, Brawijaya, Jakarta Selatan, Sabtu (16/5/2026).

“Jadi di usia 84 ini, Pak JK kita doakan selalu sehat terus ke depan, dan apa yang beliau kerjakan selama ini bisa jadi inspirasi bagi generasi baru,"lanjut Anies.

Selain kesehatan dan produktivitasnya, Anies juga mengapresiasi atas kontribusi JK dalam menjaga keutuhan NKRI melalui misi perdamaiannya. Keberhasilan perdamaian di wilayah-wilayah konflik masa lalu seperti Ambon, Poso, dan Aceh disebut tak lepas dari peran JK.