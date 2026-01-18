Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Anies Baswedan Anggota Kehormatan dan Sahrin Hamid Ketum

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 18 Januari 2026 |20:03 WIB
Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Anies Baswedan Anggota Kehormatan dan Sahrin Hamid Ketum
Gerakan Rakyat Resmi Jadi Parpol, Anies Baswedan Anggota Kehormatan dan Sahrin Hamid Ketum
A
A
A

JAKARTA - Organisasi Masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat resmi menjadi sebuah partai politik (parpol) dengan nama Partai Gerakan Rakyat. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Minggu (18/1/2025).

Berdasarkan hasil pleno yang dihadiri oleh 511 anggota dari berbagai tingkatan, meliputi 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW), 402 Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD), serta Dewan Pakar dan jajaran pengurus pusat, Sahrin Hamid secara mufakat ditetapkan sebagai Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat.

‘’Bahwa partai ini terinspirasi dari visi keadilan sosial yang selama ini dibawa oleh Tokoh Inspiratif sekaligus Anggota Kehormatan 001 Gerakan Rakyat, Anies Rasyid Baswedan,’’ ujar Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat, Sahrin Hamid.

"Keadilan dan kesetaraan yang selama ini diperjuangkan oleh Anies Rasyid Baswedan secara personal, saat ini tidak lagi menjadi perjuangan personal, tapi sudah menjadi perjuangan institusional melalui Partai Gerakan Rakyat," lanjut Sahrin.

Sahrin menggarisbawahi bahwa kekuatan utama partai ini adalah Gotong Royong. Sejak tahun 2023 hingga 2026, seluruh kegiatan Gerakan Rakyat dilakukan secara swadaya dan patungan oleh para anggota.

‘’Partai Gerakan Rakyat menetapkan Panca Dharma sebagai karakter setiap kadernya, di antaranya religiusitas, nasionalisme kerakyatan, kersa ksatria, kasih sayang, dan integritas moral,’’ujarnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154954/sahrin_hamid-Bvf0_large.jpg
Menakar Peluang Gerakan Rakyat Jadi Kendaraan Politik Anies di Pemilu 2029
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/13/337/3154912/anie-1vWg_large.jpg
Anies Hadiri Rapimnas I Gerakan Rakyat, Pidato Geopolitik Global dan Masa Depan Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/337/3150096/anies_hadiri_sidang_tom_lembong_harap_hakim_junjung_tinggi_keadilan-dSsN_large.jpg
Anies Hadiri Sidang Tom Lembong, Harap Hakim Junjung Tinggi Keadilan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3150025/kesedihan_anies_lihat_tom_lembong_diborgol_terdiam_hingga_gelengkan_kepala-BT0m_large.jpg
Kesedihan Anies Lihat Tom Lembong Diborgol, Terdiam hingga Gelengkan Kepala
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/24/337/3149992/momen_keakraban_anies_dan_tom_lembong_cerita_punya_cucu-r4Gp_large.jpg
Momen Keakraban Anies dan Tom Lembong, Cerita Punya Cucu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/338/3140553/anies_baswedan-dms0_large.jpg
Anies: Almarhum Suami Najwa Shihab Orang Baik
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement