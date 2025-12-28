Anies Baswedan Hadiri Reuni UGM Lintas Angkatan, Netizen: Ijazahnya Asli Semua Bah?

JAKARTA –Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menghadiri temu alumni BEM UGM lintas angkatan. Reuni tersebut juga dihadiri aktivis organisasi kemahasiswaan UGM.

‘’Sejak Dewan Mahasiswa dibubarkan pada tahun 1978 oleh rezim Orde Baru, kampus tidak lagi memiliki organisasi dan kepemimpinan mahasiswa level universitas,’’ujar Anies dikutip dari akun @aniesbaswedan, Minggu (28/12/2025).

Dikatakan Anies, organisasi dan kepemimpinan mahasiswa hanya boleh di level fakultas berbentuk Badan Perwakilan Mahasiswa dan Senat Mahasiswa. Di level universitas hanya boleh berbasis peminatan, bentuknya Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM).

Anies melanjutkan, Temu Alumni BEM UGM ini mempertemukan generasi pertama yang menyusun konsep dan AD/ART Senat Mahasiswa UGM di tahun 1990 hingga generasi BEM terkini.

‘’Sebuah pertemuan yang guyub, bukan saja membahas kisah masa lalu tapi juga soal masa depan gerakan mahasiswa di kampus dan di Masyarakat,’’ujarnya.

‘’Terima kasih BEM UGM yang telah mengundang kami semua untuk hadir bersama-sama,’’ tutup Anies Baswedan.

