Respons Jokowi soal Ijazah Miliknya Ditunjukkan ke Roy Suryo

SOLO - Mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara mengenai ijazah miliknya yang diperlihatkan kepada Roy Suryo Cs saat gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya. Jokowi menilai keterbukaan dan transparansi dari polisi sangat bagus.

"Itu kan yang memang diminta (gelar perkara-red) oleh mereka (Roy Suryo Cs-red). Saya melihat keterbukaan, transparansi dari Kepolisian Polda Metro Jaya sangat bagus," kata Jokowi saat dijumpai di Solo, Rabu (24/12/2025).

Jokowi juga menanggapi pernyataan pengacara Eggi Sudjana yang mengakui jika ijazah Presiden ke-7 RI tersebut asli.

"Ya memang asli, artinya yang memang asli," ucapnya.

Di sisi lain, Jokowi tak menutup ruang untuk memaafkan Roy Suryo dan kawan-kawan. Ia menyebut ini merupakan urusan pribadi.

Namun, untuk proses hukum, tetap berjalan. "Prosesnya biar berjalan apa adanya. Kita hormati proses hukum yang ada," ucap Jokowi.

Jokowi menegaskan siap datang ke persidangan jika diminta oleh hakim. Jokowi siap menunjukkan ijazah miliknya mulai dari jenjang SD, SMP, SMA, dan S1.



(Erha Aprili Ramadhoni)