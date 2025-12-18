Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Polisi Sebut Ijazah Asli Jokowi Diterbitkan Fakultas Kehutanan UGM

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |18:45 WIB
Polisi Sebut Ijazah Asli Jokowi Diterbitkan Fakultas Kehutanan UGM
Polda Metro Jaya jumpa pers soal ijazah Jokowi (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Polda Metro Jaya memastikan bahwa ijazah asli Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) resmi diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). 

Ijazah asli itu sudah ditunjukkan ke Roy Suryo Cs saat dilaksanakan gelar perkara khusus kasus dugaan fitnah di Polda Metro Jaya pada Senin, 15 Desember 2025. 

"Kami sudah konfirmasi juga bahwa terhadap ijazah tersebut adalah yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan UGM. Itu sebagaimana keterangan yang kami peroleh dari hasil penyidikan," kata Dirkrimum Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin saat jumpa pers, Kamis (18/12/2025). 

Iman menjelaskan, penyidik juga telah melakukan pengambilan keterangan ahli sebagaimana keahlian dan kompetensi. Mereka telah memiliki sertifikasi keahlian maupun kompetensi akademik. 

"Tentunya dalam hal ini penegakan hukum yang dilakukan adalah bentuk kehadiran negara dalam memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara tanpa diskriminasi," pungkasnya.

(Awaludin)

      
Telusuri berita news lainnya
