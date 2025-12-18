Ini Motif Resbob Hina Suku Sunda saat Live Streaming

BANDUNG – Terungkap motif sebenarnya tersangka Mochamad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob nekat melontarkan ujaran kebencian dan hinaan terhadap Suku Sunda. Resbob berharap mendapatkan banjir saweran dari warganet yang menonton video siaran langsungnya di media sosial.

Motif tersebut terungkap setelah penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Barat memeriksa Resbob secara intensif.

“Motif pelaku melakukan penghinaan terhadap salah satu suku adalah demi mendapatkan uang saweran dari para penonton secara digital saat melakukan live streaming di media sosial YouTube,” kata Dirressiber Polda Jabar, Kombes Pol Resza Ramadianshah di Mapolda Jabar, Rabu (17/12/2025).

Kombes Resza menjelaskan, Resbob merupakan konten kreator video streamer yang kerap melakukan siaran langsung di media sosial.

“Dari tayangan tersebut, tersangka mendulang saweran berupa sejumlah uang dari warganet yang menonton. Hal ini yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian,” ujarnya.