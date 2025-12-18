Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Ini Motif Resbob Hina Suku Sunda saat Live Streaming

Agus Warsudi , Jurnalis-Kamis, 18 Desember 2025 |00:30 WIB
Ini Motif Resbob Hina Suku Sunda saat Live Streaming
Resbob resmi jadi tersangka (Foto: Okezone)
A
A
A

BANDUNG – Terungkap motif sebenarnya tersangka Mochamad Adimas Firdaus Putra Nasihan alias Resbob nekat melontarkan ujaran kebencian dan hinaan terhadap Suku Sunda. Resbob berharap mendapatkan banjir saweran dari warganet yang menonton video siaran langsungnya di media sosial.

Motif tersebut terungkap setelah penyidik Direktorat Reserse Siber (Ditressiber) Polda Jawa Barat memeriksa Resbob secara intensif.

“Motif pelaku melakukan penghinaan terhadap salah satu suku adalah demi mendapatkan uang saweran dari para penonton secara digital saat melakukan live streaming di media sosial YouTube,” kata Dirressiber Polda Jabar, Kombes Pol Resza Ramadianshah di Mapolda Jabar, Rabu (17/12/2025).

Kombes Resza menjelaskan, Resbob merupakan konten kreator video streamer yang kerap melakukan siaran langsung di media sosial.

“Dari tayangan tersebut, tersangka mendulang saweran berupa sejumlah uang dari warganet yang menonton. Hal ini yang menjadi motivasinya melakukan ujaran kebencian,” ujarnya.

 

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/340/3190540//resbob_resmi_jadi_tersangka-hO80_large.jpg
Resbob Resmi Jadi Tersangka Kasus Ujaran Kebencian terhadap Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190122//muhammad_adimas_firdaus_putra_alias_resbob-IZ9t_large.jpg
Hina Suku Sunda, Resbob Terancam 6 Tahun Penjara!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/340/3190120//mochamad_adimas_firdaus_putra_alias_resbob_saat_ditangkap_anggota_ditressiber_polda_jabar-wlxD_large.jpg
Begini Penampakan Resbob saat Ditangkap Polisi di Semarang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/337/3190057//viral-cU73_large.jpg
Resbob di-DO dari Universitas Wijaya Kusuma Surabaya Buntut Hina Persib dan Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/340/3190039//resbob-NvW0_large.jpg
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/14/338/3189842//youtuber_resbob_dilaporkan_ke_polda_metro_jaya-3QlF_large.jpg
Youtuber Resbob Dilaporkan ke Polda Metro Gara-Gara Diduga Hina Suku Sunda
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement