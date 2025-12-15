Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NUSANTARA

Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 15 Desember 2025 |17:13 WIB
Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda
Youtuber Resbob (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA – Polisi menangkap Youtuber Resbob yang diduga terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku sunda di media sosial. Ia diamankan di wilayah Jawa Timur.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan menjelaskan, setelah ditangkap di Jawa Timur, Resbob langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

“Pelaku ujaran kebencian Resbob sudah diamankan di Jawa Timur. Saat ini yang bersangkutan dibawa ke Jakarta, sebelum nantinya akan dibawa ke Bandung,” kata Hendra di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Hendra, Resbob akan diproses hukum di Jawa Barat. Namun, ia harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu secara komprehensif di Jakarta.

Sebelumnya, Resbob atau Adimas Firdaus kembali viral di media sosial dan menuai kecaman diduga usai menghina suku Sunda dan suporter Persib Bandung.

Hendra menjelaskan polisi telah melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Penyidik akan menempuh langkah hukum terhadap Resbob meskipun yang bersangkutan telah menyampaikan permintaan maaf.

“Polda telah melakukan penyelidikan terhadap akun tersebut, baik saat konten ujaran kebencian maupun ketika yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi dan meminta maaf. Dugaan awal, yang bersangkutan ingin meningkatkan popularitas akun media sosialnya. Karena menimbulkan kegaduhan, maka Polda Jabar responsif untuk melakukan upaya hukum,” kata Hendra saat dihubungi, Jumat 12 Desember 2025.

(Arief Setyadi )

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/11/338/3189318/viral-ZcxN_large.jpg
Viral Pejabat Pemkot Tangsel Bikin Acara di Bandung, Sekda: Kegiatan Leadership!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/337/3188694/viral-SrH4_large.jpg
Pergi Umrah saat Bencana, Bupati Aceh Selatan: Saya Minta Maaf kepada Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188594/viral-Kr5k_large.jpg
Kemendagri Selidiki Dana Umrah yang Dipakai Bupati Aceh Selatan saat Banjir Bandang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/08/337/3188538/pemerintah-NW7S_large.jpg
Pergi Umrah Saat Bencana, Bima Arya: Tindakan Bupati Aceh Selatan Fatal, Berpotensi Dicopot!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/07/338/3188423/viral-NaSv_large.jpg
Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah, Lemkapi: Jadikan Contoh bagi Polisi Lain!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/05/338/3188074/viral-MgLy_large.jpg
Viral Pelatih Taekwondo Dianiaya Pengendara Motor yang Lawan Arah Kini Pelaku Diburu Polisi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement