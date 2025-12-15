Youtuber Resbob Ditangkap Terkait Dugaan Hina Suku Sunda

JAKARTA – Polisi menangkap Youtuber Resbob yang diduga terkait kasus ujaran kebencian terhadap suku sunda di media sosial. Ia diamankan di wilayah Jawa Timur.

Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol. Hendra Rochmawan menjelaskan, setelah ditangkap di Jawa Timur, Resbob langsung dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

“Pelaku ujaran kebencian Resbob sudah diamankan di Jawa Timur. Saat ini yang bersangkutan dibawa ke Jakarta, sebelum nantinya akan dibawa ke Bandung,” kata Hendra di Jakarta, Senin (15/12/2025).

Menurut Hendra, Resbob akan diproses hukum di Jawa Barat. Namun, ia harus menjalani pemeriksaan terlebih dahulu secara komprehensif di Jakarta.

Sebelumnya, Resbob atau Adimas Firdaus kembali viral di media sosial dan menuai kecaman diduga usai menghina suku Sunda dan suporter Persib Bandung.

Hendra menjelaskan polisi telah melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut. Penyidik akan menempuh langkah hukum terhadap Resbob meskipun yang bersangkutan telah menyampaikan permintaan maaf.

“Polda telah melakukan penyelidikan terhadap akun tersebut, baik saat konten ujaran kebencian maupun ketika yang bersangkutan telah melakukan klarifikasi dan meminta maaf. Dugaan awal, yang bersangkutan ingin meningkatkan popularitas akun media sosialnya. Karena menimbulkan kegaduhan, maka Polda Jabar responsif untuk melakukan upaya hukum,” kata Hendra saat dihubungi, Jumat 12 Desember 2025.

(Arief Setyadi )