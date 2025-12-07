Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah, Lemkapi: Jadikan Contoh bagi Polisi Lain!

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Minggu, 07 Desember 2025 |20:49 WIB
Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah, Lemkapi: Jadikan Contoh bagi Polisi Lain!
Viral Motor Mogok di Cikarang Lapor 110 Diantar Sampai Rumah
A
A
A

JAKARTA – Anggota Polsek Cikarang Barat mendapat laporan dari masyarakat melalui layanan hotline kepolisian 110 karena motornya mogor di jalan. Peristiwa tersebut viral di media sosial.

Warga yang melapor saat itu mengalami sepeda motornya mogok di Jalan Raya Fatahillah, Kalijaya, Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Menerima laporan, anggota piket Lantas dan Samapta Polsek Cikarang Barat langsung meluncur ke lokasi. dan mengantarnya sampai ke rumah

Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Edi Hasibuan, mengatakan, langkah cepat anggota Polsek Cikarang Barat yang merespons panggilan melalui Call Center 110 harus dijadikan contoh bagi jajaran kepolisian lainnya.

"Kita puji kecepatan respon Polsek Cikarang Barat melayani masyarakat saat membutuhkan bantuan polisi lewat call center 110," ujar Edi kepada Okezone, Minggu (7/12/2025).

Mantan anggota Kompolnas itu menegaskan, bahwa pelayanan cepat seperti ini harus menjadi motivasi bagi seluruh anggota Polsek di Indonesia untuk selalu siap ketika masyarakat membutuhkan bantuan.

"Pelayanan cepat Polsek Cikarang Barat ini kita harapkan bisa dicontoh oleh Polsek lainnya di seluruh Indonesia. Ini juga membuktikan bahwa penggunaan call center 110 sudah beroperasi dengan baik dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujarnya.

Edi Hasibuan meminta seluruh Polsek dan Polres memberikan respon cepat terhadap setiap laporan masyarakat melalui layanan 110.

 

Lemkapi polri viral
Lemkapi polri viral
Telusuri berita news lainnya
